La decima puntata di “Domenica In”, in onda il 17 novembre, alle 14:00 su Rai 1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, si aprirà con una ampia intervista all’attore e comico Giorgio Panariello, protagonista insieme a Sergio Castellitto della nuova serie tv “Pezzi unici”, in onda per sei puntate su Rai1 da domenica 17 novembre, per la regia di Cinzia Th. Torrini.

Gigliola Cinquetti, una delle cantanti italiane più amate ed apprezzate anche all’estero, vincitrice di due Festival di Sanremo, racconterà la sua lunga e fortunata carriera per poi esibirsi, accompagnata dall’ orchestra diretta dal maestro Stefano Magnanensi, con alcuni dei suoi successi.

Fabio Volo, attore e scrittore di successo, interverrà per parlare del suo ultimo romanzo dal titolo “Una gran voglia di vivere”. Ancora spazio alla musica con Stash e i The Kolors, che presenteranno il loro nuovo singolo dal titolo “Los Angeles”.

L’attore Cesare Bocci, il popolare Mimì Augello del “Commissario Montalbano”, sarà intervistato da Mara Venier insieme alla sua compagna Daniela Spada per parlare della loro bellissima storia d’amore e del libro scritto dalla coppia, dal quale è stata tratta una commedia teatrale di successo in tour nei teatri italiani.

Nel corso della puntata ci sarà anche uno spazio dedicato alla città di Venezia, colpita in questi giorni da una eccezionale inondazione che ha provocato due vittime e danni incalcolabili alla città lagunare, messa letteralmente in ginocchio dal fenomeno dell’acqua alta. La regia è di Roberto Croce.