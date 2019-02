La domenica sera de La7, con Non e’ l’Arena

In onda oggi fino alle ore 24, Massimo Giletti su La7 affrontera’ in Non e’ l’Arena scottanti temi di attualità, come ad esempio le controverse vicende della politica, successe nell’ultimo periodo.

Spazio quindi ad argomenti come il reddito di cittadinanza, l:immigrazione e il Festival di Sanremo che partira’ martedi’ 5 febbraio alle 20.35 su Rai1 con Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio.

Nella puntata del 27 gennaio, Giletti ha parlato dell’esclusione di Pierdavide Carone dei Dear e della loro canzone -Caramelle-, un testo con al centro il problema della pedofilia.

In merito, il conduttore ha riferito: “se siamo riusciti a salvare anche solo un bambino, vale la pena”.

Sul reddito di cittadinanza, sono stati di recente stabiliti i requisiti e le regole da seguire per quella che il Governo ha definito la -misura di reinserimento nel mondo del lavoro che serve a integrare i redditi familiari-.

Ospiti in studio questa sera: “il giornalista Mario Giordano, Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, Nunzia De Girolamo, il giornalista Andrea Scanzi, la conduttrice Marisa Laurito, l’economista Irene Tinagli, il coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia Guido Crosetto, il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa, il giornalista Riccardo Bocca, l’economista Antonio Maria Rinaldi”.

Lo streaming della trasmissione di stasera pitra’ essere accessibile sulla piattaforma digitale dell’emittente.