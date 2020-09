La nuova edizione di “Da Noi… A Ruota Libera” su Rai1…, oggi dopo le ore 17.20

Dopo il successo della prima stagione torna “Da Noi… A Ruota Libera”, il programma di Francesca Fialdini in onda da domenica 13 settembre alle 17.20 su Rai1. In ogni puntata le storie e i racconti di vita di persone che hanno vissuto “a ruota libera”, che hanno seguito fino in fondo la loro natura. Francesca Fialdini li prende per mano e li porta a raccontare il loro percorso, con stile inclusivo, empatico in cui ogni giudizio è sospeso e il desiderio è solo quello di accogliere, conoscere, comprendere.

Nella prima puntata sarà ospite Giovanna Botteri, protagonista indiscussa dell’emergenza coronavirus grazie al racconto puntuale da Pechino di tutte le evoluzioni della Pandemia. La giornalista sarà in studio per raccontare la sua vita sempre in prima linea e per ripercorrere insieme i momenti più emozionanti della sua storia di cronista e di donna. Inoltre, nel giorno del suo compleanno, Cesare Bocci, attore molto amato dal pubblico per l’interpretazione di personaggi che hanno fatto la storia della serialità televisiva italiana. Infine l’incredibile storia di Daniele Iattarelli, odontoiatra divenuto simbolo del nubifragio di Verona con la foto virale in cui è ritratto con l’acqua alla gola.

Al centro di ogni puntata il dialogo con “persone comuni”, personaggi e artisti del nostro tempo accomunati tutti da storie interessanti da raccontare e dal desiderio di farlo senza filtri. Anche quest’anno riflettori accesi sull’attualità con particolare attenzione alle storie femminili, nelle loro varie declinazioni, donne che hanno saputo trovare la loro strada contro ogni avversità.

“Da Noi… A Ruota Libera” è un programma realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Fabrizio Cofrancesco, produttore esecutivo Monica Gallella.