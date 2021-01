La nuova puntata di “Da Noi…A Ruota Libera” di Francesca Fialdini, in diretta domenica 10 gennaio alle 17.20 su Rai1, ospiterà la grande cantautrice Fiorella Mannoia, da anni in prima linea per diverse battaglie civili e sociali.

Inoltre, interverrà Enrico Mentana per un viaggio emozionante e divertente tra le tappe principali della sua lunga carriera proprio a partire dai suoi primi servizi televisivi. Ma non solo, nel corso dell’intervista il giornalista commenterà anche i principali fatti di attualità politica e sociale del nostro Paese e ciò che sta avvenendo in questi giorni negli Usa.

E ancora la storia di un padre e di un figlio che, dopo un lungo percorso, si sono uniti nella difesa dei diritti degli omosessuali.

In ogni puntata al centro del programma il dialogo con “persone comuni”, personaggi e artisti del nostro tempo accomunati tutti da una storia interessante da raccontare e dal desiderio di farlo senza filtri.