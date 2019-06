La programmazione delle reti Rai, in occasione della odierna Festa della Repubblica

Oggi 2 giugno, la Repubblica Italiana festeggia i suoi 73 anni. Una data legata al Referendum istituzionale del 1946, quando gli italiani furono chiamati alle urne per decidere quale forma di Stato dare al nostro Paese tra monarchia e repubblica. La Rai per celebrare l’evento ha predisposto, come ogni anno, un palinsesto dedicato che coinvolge reti e testate, radiofoniche e televisive.

Tra i principali appuntamenti di domenica 2 giugno, dopo l’apertura con uno spazio su Uno mattina in famiglia (dalle 06.30) c’è la diretta della Parata militare (dalle 09.50 su Rai1) in collaborazione con il Tg1 e Rai Quirinale. Sempre su Rai1 spazio anche nell’appuntamento con Linea Verde (12.20), mentre per Rai2 a celebrare la ricorrenza è Mezzogiorno in Famiglia (11.10). Rai Cultura ricorda l’anniversario proponendo una serie di approfondimenti in onda sui canali Rai Storia e Rai5 e sul portale. Rai Cultura web e social propone il suo ricco e articolato web doc Festa della Repubblica in cui si ripercorre, con l’ausilio di filmati d’epoca, interviste e contenuti esclusivi, la storica giornata del 2 giugno 1946. Grandissimo lo spazio su Rai Storia con Il giorno e la Storia (a mezzanotte e in replica alle ore 5.30, 08.30, 11.30, 14 e 20.10), dove Mario Calabresi ricorda la nascita della Repubblica commentando il Referendum; Passato e Presente – Le donne della Costituente (con il prof. Gilles Pécout) (8.50 e 14.20): alla fine della seconda guerra mondiale, le italiane – in particolar modo quelle che hanno lottato nella resistenza – chiedono di poter partecipare attivamente alla rinascita politica della nazione.

Ottengono così il diritto di farsi eleggere, al pari degli uomini; Nascita della Repubblica – La vigilia di Dante Guardamagna, per la regia di Sandro Bolchi (9.30): un racconto sugli anni post-bellici, sulla vita della gente comune ma anche sulla situazione politica italiana, le forze in campo, il Partito Repubblicano, il Comitato di Liberazione Nazionale e il re Umberto II; Nascita della Repubblica – Il 2 giugno (12) di Dante Guardamagna, regia di Vittorio de Sica; L’Italia della Repubblica – L’Alba della Repubblica (13); Succede Un Quarantotto (15.30) un film di Nicola Caracciolo; 2 giugno ’46: il giorno che divenne festa (17.00) di Enrico Salvatoro; Volere Votare (18): per la prima volta in Italia le donne votano e vengono votate; Costituzione: il caso Togliatti (con il prof. Paolo Pombeni) (20.30).

Tutte le testate dedicheranno ovviamente ampia copertura informativa alla ricorrenza. Rainews24 seguirà le celebrazioni dall’Altare della Patria e da via dei Fori Imperiali con finestre informative e collegamenti. Inoltre l’inviato Ettore Guastalla sarà presente nella base italiana Millevoi di Shama nel Sud del Libano, al confine tra Libano e Israele, da dove si collegherà in diretta per illustrare l’attività italiana. Nell’arco dell’intera giornata, ci saranno servizi e collegamenti dall’Italia e dall’estero: dall’interno di un sommergibile italiano impegnato nel Mediterraneo; dalla pista di decollo dei caccia Eurofighter, schierati nelle operazioni in Iraq e Romania; con i Carabinieri impegnati nell’addestramento delle forze di polizia di oltre 100 paesi, molti dei quali in Africa, e con la Guardia di Finanza in volo su un elicottero di Frontex.

Anche le redazioni della Tgr seguiranno la Giornata con servizi e dirette evidenziando le molte iniziative che si svolgeranno sul territorio. Grande partecipazione da parte di Radio Rai con servizi nelle varie edizioni dei giornali Radio e finestre nei vari programmi e un filo diretto di Radio1 condotto da Massimo Giraldi e Grazia Trabalza dalle 10.05 alle 11.30.