La Sardegna al voto e i programmi sull’emittente di Stato: stasera su Rai3, uno Speciale del Telegiornale dalle ore 21.57 alle 23

Oggi, domenica 24 febbraio il Tg3 seguirà le elezioni regionali in Sardegna con uno Speciale in onda dalle 21.57 alle 23.00. Durante l’edizione Exit poll sul voto, collegamenti e ospiti in studio. Lo Speciale sarà condotto da Monica Giandotti. Anche Rainews24 seguirà la tornata elettorale attraverso collegamenti con gli inviati sull’isola e ospiti in studio a partire dalle 22.00 odierne per i primi Exit poll.

Sempre sul canale all news lunedì 25 febbraio Studio24 raddoppia, dalle 10 alle 12, per commentare i risultati con ospiti in studio e collegamenti con gli inviati. Ancora lunedì, a partire dalle 9.05 su Rai Radio1, “Speciale Radio anch’io” condotto da Giorgio Zanchini con i dati reali dopo l’inizio dello spoglio delle schede. Anche Tg2 Post di lunedì 25 si occuperà del voto in Sardegna.

Su Rai1, nella seconda serata del lunedì a partire dalle 23.45, Bruno Vespa condurrà uno Speciale Porta a Porta dedicato ai temi dell’attualità politica, con ospiti e commenti sui risultati usciti dalle urne. La Tgr raddoppia il suo spazio in ambito regionale con il Tg Sardegnanotte, in onda alle 24.00, della durata di 10 minuti e dedicato agli exit poll e ai commenti. Poi approfondimenti sul voto lunedì 25 alle 7.00 con Buongiorno Italia. A seguire alle 7.30 Buongiorno Regione Sardegna e uno Speciale TGR Sardegna, dalle 13.15 alle 13.55 con i risultati ufficiali, gli inviati sul territorio e i commenti in studio.