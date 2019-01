La serata di Rai3, con Chi l’ha visto?, il programma di Federica Sciarelli

Nella puntata di “Chi l’ha visto?” in onda oggi, mercoledì 16 gennaio su Rai3, in prima serata fino alle ore 23.55, Federica Sciarelli si occuperà del caso di Sissy Trovato Mazza, 29enne agente di polizia penitenziaria in servizio a Venezia presso il carcere della Giudecca.

Sissy è morta sabato scorso dopo 2 anni di coma. Resta il mistero del colpo di pistola che l’ha uccisa: chi ha sparato all’agente, all’interno dell’ospedale, vicino agli ascensori, mentre era in servizio per il controllo di una detenuta? Sull’arma, la pistola di Sissy, nessuna impronta, neanche la sua. I genitori, che vivono un dramma senza fine, non credono al suicidio.