La ventiseiesima puntata della terza stagione del fortunato programma di Massimo Giletti su La 7, Non è l’Arena, in onda domenica 5 aprile 2020 alle 20.35 vedrà il conduttore intervistare il ministro degli Esteri Luigi Di Maio

La ventiseiesima puntata della terza stagione del fortunato programma di Massimo Giletti su La 7, Non è l’Arena, in onda domenica 5 aprile 2020 vedrà il conduttore intervistare il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sulle prospettive della gestione della pandemia nel nostro Paese, stretto fra la necessita da un lato di prolungare la quarantena per limitare i rischi di contagio.

Dall’altro però si avverte sempre con sempre maggiore urgenza il bisogno di riaprire almeno alcune attività economiche in più rispetto a quelle attualmente consentite per limitare il drammatico crollo della produzione industriale che a marzo ha toccato il 17 per cento, come sollecitato anche all’interno della attuale maggioranza da parte dei renziani di Italia Viva.

Scrivono dalla Redazione: “torniamo ad occuparci della pandemia in atto interrogandoci soprattutto sui morti. Troppi, come quelli delle guerre – perché anche quella che stiamo vivendo è una guerra – raccontate attraverso gli scatti del fotoreporter di fama internazionale Gabriele Micalizzi, ospite della puntata. Morti di cui la #Lombardia è la regione d’Italia che sta pagando il prezzo più caro: cos’è successo in Val Seriana? E poi un’emergenza sanitaria che ha portato anche ad un’altra emergenza, quella sociale: tanti sono i cittadini che in questo momento si trovano senza alcun sostegno economico. Immagini, storie, collegamenti, testimonianze, commentate con Enrico Dal Buono,, Luca Telese, Alessandro Sallusti, Peter Gomez, Fabrizio Pregliasco, Herula Borselli, Hoara Borselli, Gessica Costanzo, Giulio Gallera, Cinzia Bisoni, Luca Degani, David Parenzo, Beppe Ghisolfi, Gianluigi Paragone, Daniela Santanchè. Infine proseguiamo il viaggio nella sanità del Sud al tempo del Covid-19 e torniamo in Puglia e Calabria per raccontarvi come in piena emergenza esistono strutture sanitarie nuove ma inutilizzate e si rischiano problemi di approvigionamento di materiali ed apparecchiature medicali vista la diffusione del contagio. a commentare con noi Pierpaolo Sileri, Pietrangelo Buttafuoco, Nunzia de Girolamo, Domenico Iannacone e Nuccio Azzarà”.

Appuntamento questa sera quindi con Giletti, a partire dalle 20.35, per una trasmissione da non perdere.