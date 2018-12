L’Acr Messina che non ti aspetti, si impone contro la Nocerina

Nel momento peggiore della stagione, è arrivata la reazione carica di emotività da parte dei giocatori dell’Acr Messina che a Nocera hanno espugnato il campo dei locali con il risultato di 0 a 1 e una rete siglata da Arcidiacono al 20′ del Secondo Tempo.

L’allenatore Oberdan Biagioni che ha dedicato la vittoria al presidente Pippo Sciotto ha proposto per la gara tante novità schierando la squadra con il 4-3-3 anche si tratta sempre di una formazione rabberciata connessa ad un mercato di riparazione finora sotto tono, a fronte di pochi innesti.

Tra i volti nuovi: Lourencon, Zappalà, Janse e Tedesco (’98) sono scesi sul terreno di gioco dal primo minuto. Innanzi al portiere brasiliano hanno agito Biondi (’99) a destra, Zappalà e il reintegrato Mbaye Ba (’99) in mezzo e Barbera (2001) a sinistra. A centro campo, ad affiancare il 32enne olandese, c’è stato spazio per Genevier e Traditi, mentre nelle corsie laterali ad affiancare l’ex attaccante del Locri hanno giocato Arcidiacono e Cocimano.

La cronaca

Primo tempo: la prima occasione della gara al 5′ è stata per i padroni di casa, con una azione personale degna di nota ad opera di Simonetti terminata con un tiro sul primo palo persosi di poco a lato. Otto minuti più tardi, la Nocerina si è resa ancora pericolosa, ma la considerevole punizione calciata con il sinistro da Salto ha sibilato solo vicino all’incrocio. I campani, sono risultati positivi nella prima parte della partita, con gli ospiti peloritani che non riuscivano a tenere la palla ed a rifornire le punte. Gli uomini di Biagioni, sono stati ordinati a contenere le incursioni dei rossoneri fino al 27′ quando Cocimano ha centrato la traversa. Sul finire della prima frazione, nuovamente i nocerinesi si sono fatti periclosi con Cardone ma il portiere giallorosso Lourencon si è fatto trovare pronto consentendo di far restare il risultato ad occhiali.

Secondo tempo: le squadre, si sono sono presentate senza fare alcuna sostituzione, subito al 53′ si è fatto pericoloso Janse con una botta potente da 30 metri e la palla finta non troppo alta sopra la testa di Feola. La risposta dei padroni di casa è stata immediata con una azione sulla fascia, orchestrata da Cioffi che ha calciato un cross intercettato da Cardone e spedito fuori da Feo. Il vantaggio del Messina, è arrivato al 65′ in momento molto positivo quando Arcidiacono ha corretto in rete una sforbiciata di Biondi.

Nocerina-Messina 0-1

Marcatori: 20′ st Arcidiacono.

Nocerina: Feola, Vuolo, Salto, Pecora, Caso, Festa, Odierna, De Feo (27′ st Orlando), Simonetti, Cioffi, Cardone (29′ st Vatiero). A disposizione: Novelli, Ansalone, Branchi, Califano, Capaccio, Iodice, Riccio. Allenatore: Gerardo Viscido.

Messina: Lourencon, Biondi, Barbera, Traditi, Zappalà, Mbaye Ba, Arcidiacono (50′ st Carini), Janse, Tedesco, Genevier, Cocimano (46′ st Rabbeni). A disposizione: Meo, Lundqvist, Romeo, Saya, Lo Disco, Ragone. Allenatore: Oberdan Biagioni.

Arbitro: Mario Perri di Roma 1.

Assistenti: Roberto D’Ascanio di Roma 2 e Fabrizio Almanza di Latina.

Ammoniti: Janse (M), Caso (N), Arcidiacono (M), Mbaye Ba (M), Pecora (N), Vatiero (N), Lourencon (M).