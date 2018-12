L’anteprima di Non è l’Arena di Massimo Giletti di oggi 9 dicembre

Stasera alle 20.30, dopo il Tg su La7, Massimo Giletti è prevista la dodicesima puntata della seconda stagione di -Non è l’Arena-, condotta da Massimo Giletti.

Nel corso del programma, ci sarà a sei mesi dal faccia a faccia in studio con Giletti e dopo l’ultima apparizione al Grande Fratello Vip, il ritorno di Fabrizio Corona.

Il re dei paparazzi, è reduce da un fidanzamento lampo con Asia Argento, ma soprattutto toccato dalle sue disavventure giudiziarie. In tv, spiegherà le ragioni del suo litigio con Ilary Blasy la conduttrice del GF Vip.

Fabrizio Corona già attraverso i social, aveva fatto percepire la propria stanchezza rispetto alla ultradecennale polemica che lo vede contrapposto alla moglie di Francesco Totti, risalente a 13 anni fa, quando pochi giorni prima delle nozze del giocatore della Roma il fotografo divulgò una presunta notte d’amore del calciatore con Flavia Vento pochi giorni prima delle nozze ed una promessa sposa in avanzata gravidanza.

La Blasy, di recente ha rilasciato una intervista al -Corriere della Sera-, rivangando questa vicenda dolorosa e respingendo ogni accusa su una polemica costruita a tavolino per far salire gli ascolti, aggiungendo: “se fossi stata d’accordo con lui me la sarei giocata meglio, non mi avrebbe detto quelle brutte parole”.

Affermazioni che non sono piaciute a Fabrizio Corona, il quale ha rivendicato il fatto che gli ascolti del GF dopo la lite sarebbero aumentati vistosamente. Mentre sulle brutte parole, lamentate dalla Blasy, Corona ha tenuto a rivendicare di potere esprimere le proprie opinioni suol matrimonio della presentatrice con uno sportivo famosissimo e ricchissimo, così come su una discutibile morale da -maestrina- che la consorte di Totti gli avrebbe rivolto, già contraddetta nei video fuori onda pubblicati da Corona nelle community, nei quali la invitava a ricordarsi ciò che avrebbe fatto lei quando aveva 16 anni.

Quindi, resta sempre attuale il famoso motto adottato dal numero 1 dei fotoreporter dei divi… Corona non perdona-.

Naturalmente, oltre a Fabrizio Corona, in trasmissione si parlerà dei temi più caldi dell’attualità e della manovra finanziaria, con ospiti del mondo della politica e del giornalismo. Uno spazio, verrà dedicato alla tragedia della discoteca della Provincia di Ancona dove sono morti 5 giovanissimi ed una mamma, a causa del cedimento delle balaustre di una uscita di sicurezza.