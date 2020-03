L’appello (a tutti gli artisti, ai politici e ad ognuno che guarda il filmato) dell’attore Giuseppe Fiorello, lanciato ieri dopo aver visto il servizio televisivo su Bergamo con i camion dell’Esercito che portavano via le bare dei deceduti per #Coronavirus [Video]

L’appello (a tutti gli artisti, ai politici e ad ognuno che guarda il filmato) dell’attore Giuseppe Fiorello, lanciato ieri dopo aver visto il servizio televisivo su Bergamo con i tir dell’Esercito che portavano via le bare dei deceduti per #Covid-19: “bisogna istituire un giorno, uno soltanto di cordoglio in tutto il Paese”.

Fiorello ha scritto poi: “‪camion militari per portare le bare dei morti e ancora si canta sui balconi, si fanno battutone spiritose su questa tragedia epocale, si fanno Happening sui social. Dobbiamo fare tre giorni di lutto nazionale, rispetto per i morti e le loro famiglie, social si ma senza fare festa‬. #Coronavirus”.