L’Assessorato all’Istruzione della Regione Siciliana ha emanato la graduatoria provvisoria delle proposte progettuali avanzate dalle Università siciliane sull’Avviso 26/2018 e dirette a rafforzare l’occupabilità dei giovani laureati nella Pubblica Amministrazione regionale. Il progetto proposto dagli uffici del COP dell’Università di Messina, con un punteggio di 97 su un massimo di 100, è stato eccellentemente valutato ed ha ottenuto un finanziamento di 653 mila euro per la realizzazione di percorsi formativi destinati a n. 27 laureati residenti in Sicilia che saranno inseriti per 12 mesi presso i dipartimenti della Regione siciliana in regime di tirocinio extra-curriculare.

Decorsi i termini per eventuali opposizioni ed a seguito del provvedimento assessoriale di approvazione definitiva, l’Ateneo peloritano, attraverso il COP, avvierà le procedure di evidenza pubblica per la selezione dei giovani destinatari dei percorsi formativi. Ulteriori informazioni possono essere rivolte all’indirizzo email tirociniavviso26@unime.it.