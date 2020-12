Le anticipazioni del programma…, “Dritto e rovescio, stasera in tv giovedì 17 dicembre

Torna in prima serata su Rete4 “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e di inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. Nel corso della puntata in onda stasera, giovedì 17 dicembre 2020 alle ore 21.20, ampio spazio verrà dedicato alle festività natalizie degli italiani, tra divieti e crisi economica.

Paolo Del Debbio intervisterà il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Tra i temi affrontati: le nuove restrizioni del Governo per blindare le festività natalizie, le manovre di palazzo, tra voci di rimpasto e tensioni, il rischio di una terza ondata e le incertezze sul piano vaccinali anti-Covid 19 che dovrebbe prendere il via il prossimo gennaio.

Nel corso della serata ampio spazio sarà dedicato alle polemiche contro gli assembramenti per lo shopping natalizio durante la prima giornata di zona gialla in molte Regioni e alle difficoltà economiche di tanti commercianti e lavoratori autonomi in attesa dei ristori promessi dal Governo.