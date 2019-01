Le anticipazioni di Non è l’Arena (su La7), del 6 gennaio alle ore 20.30

Dopo la pausa collegata alle vacanze natalizie, torna questa sera su La7 alle ore 20.30, Non è l’Arena il programma condotto da Massimo Giletti. Nel corso della trasmissione, saranno mandate in onda immagini esclusive da Mezzojuso il paese della Provincia di Palermo salito agli onori della cronoca per il caso di presunta estorsione ai danni delle tre sorelle Napoli… Irene, Ina e Anna, vittime della mafia dei pascoli. Le donne, hanno trovato la solidarietà di Giletti che gli è sempre stato vicino per non lasciarle sole.

Nel corso della puntata, non mancheranno i temi di attualità politica, legati alla vicenda sui migranti che ha agitato l’opposizione al Governo Lega-5 Stelle, con la protesta dei sindaci capeggiata dal primo cittadino di Palermo Leoluca Orlando, tesa alla disapplicazione del DL Sicurezza.

Il conduttore, ripartirà raccontando le storie di Adriano Celentano (che compie quest’oggi 81 anni) e Fiorello.

Ecco, gli ospiti di oggi: “Red Ronnie, Marisa Laurito, Mara Maionchi, Claudio Santamaria, Rita Dalla Chiesa, Nunzia De Girolamo, Leo Gullotta, Salvatore Battaglia, Stefano Meloccaro, Ignazio La Russa, Antonio Cacciaguerra, Claudio Cecchetto e Gabriella Germani”.