Le anticipazioni per “Agorà”, su Rai3, di Serena Bortone del 25 giugno

Esultanza a Milano e Cortina dopo l’annuncio dell’assegnazione all’Italia delle Olimpiadi invernali del 2026. Le telecamere di Agorà nella perla delle Dolomiti. Il tema del lavoro al centro del confronto politico, dall’emergenza medici alle nuove opportunità offerte dall’assegnazione dei Giochi 2026 all’Italia.

Sullo sfondo la possibilità di anticipare la manovra economica a luglio, come ha proposto Salvini, che intanto chiama in causa gli altri paesi europei perchè accolgano i migranti della Sea Watch3, ancora al largo di Lampedusa con 43 migranti a bordo. Questi alcuni dei temi al centro della discussione in studio, con collegamenti da Cortina, ma si parlerà di molto altro ancora stamattina martedì 25 giugno ad Agorà, in diretta dalle 8 alle 10 su Rai3.

Gli ospiti di Serena Bortone saranno: “Claudio Durigon, sottosegretario Lavoro e politiche sociali – Lega; Anna Macina, Movimento Cinque Stelle; Andrea Orlando, vicesegretario Partito Democratico; Paolo Cirino Pomicino; Daria Colombo, scrittrice; Fabio Tamburini, direttore Sole 24Ore; Andrea Ruggieri, Forza Italia; Guido Crosetto, imprenditore; Federico Geremicca, La Stampa; Giovanni Castellaneta, ambasciatore; Nicola Ferrigni, sociologo – Link University”.