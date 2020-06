Le inchieste di Report su Rai3: dalla “comunità energetica”…, alle storie del Covid

Quale sarebbe l’impatto ambientale ed economico se ci organizzassimo per diventare uno dei punti di riferimento nel mondo di una nuova economia verde? Le parole chiave sono comunità energetica ed economia circolare per riorganizzare la produzione industriale, il trasporto, la generazione e la distribuzione di elettricità, in modo da abbattere l’immissione di anidride carbonica in atmosfera e gli inquinanti che sicuramente ci fanno male.

Ne parla l’inchiesta di Michele Buono con la collaborazione di Simona Peluso “La comunità energetica” che apre “Report”, in onda lunedì 8 giugno alle 21.20 su Rai3.

Tra le altre storie: