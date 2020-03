Le parole odierne di Roby Facchineti, al figlio Francesco [Video]

“Grazie mio caro Franci per queste tue toccanti parole, anch’io in questi giorni avrei desiderato tanto abbracciarti. Mi manca molto ritrovarci con tutta la nostra meravigliosa famiglia, ma tutto questo dovrà finire per poter ricominciare con le nostre abitudini di sempre…! Un forte abbraccio a te, a Wilma e ai miei cari nipotini. Tuo papo”. Sono queste le odierne parole che Roby Facchinetti, l’ex cantante dei Pooh ha rivolto al figlio… dopo quest’ultimo ieri gli ha dedicato un testo.

La lettera di Francesco, al padre: “Ciao Papà, in questi giorni ti ho sentito giù. Per la prima volta mi sono detto… -Mio padre ha paura-. Non mi era mai successo prima e mi ha spezzato il cuore. Abbiamo pianto tanto al telefono per tutti gli amici che stai perdendo, che stiamo perdendo. Ma la cosa che più mi ha fatto soffrire è stato quel messaggio di 10gg fa quando mi hai scritto: -Francio, non so cosa fare. Perché tutto questo? Io cosa posso fare? Mi sento impotente-. Avrei voluto abbracciarti come facevi tu quando ero piccolo. Mi ricordo che mi coccolavi e tutto il mondo fuori si fermava. Ora avrei dovuto farlo io con te, ma non si può. Poi, hai trovato da solo quello che potevi fare: MUSICA. La musica ti ha sempre salvato, sempre. Allora hai alzato il telefono, chiamato il tuo vecchio amico e mio zio Stefano D’Orazio e avete scritto un capolavoro: Rinascerò, Rinascerai. Un una poesia, una canzone per la tua Bergamo. Questo pezzo non riporterà in vita i tuoi amici che se ne sono andati e gli altri che non ci sono più, ma in questo momento buio è la luce che di ti rincuora, anche solo per 4 minuti. Grande Papà, ti amo! Tuo figlio”.