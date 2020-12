Le ultimissime anticipazioni e news di Cartabianca mostrano che questa sera, martedì 15 dicembre 2020, una nuova puntata del programma di Bianca Berlinguer andrà in onda alle ore 21.20 su Rai 3. Fra le altre cose ci si focalizzerà su come dare un quadro generale dell’emergenza legata alla pandemia di coronavirus, soprattutto in rapporto alle sue conseguenze sull’economia e al piano di aiuti che si pone come scopo quello di scongiurarla.

A Cartabianca si chiederanno: dove porteranno i contrasti nel governo e nella coalizione? Si riuscirà a trovare un accordo per la gestione dei soldi che arriveranno con il Recovery plan? Intanto purtroppo sono sempre alti i numeri dei contagi e delle vittime del coronavirus. Basteranno le restrizioni natalizie per scongiurare l’arrivo di un temuta terza ondata?

Il caso Giulio Regeni

Tramite le ultimissime anticipazioni e news di Cartabianca vediamo che si parlerà anche di quanto abbiamo saputo sulle atrocità e delle torture subite da Giulio Regeni. A questo punto ci si chiede che fine abbia fatto la dignità delle nostre istituzioni politiche. Ricorcdiamo che realpolitik non significa necessariamente silenzio e passività.