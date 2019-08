Lunedì 2 settembre andrà in onda su Rai1, alle 21.25, “Io che amo solo te”, una commedia romantica firmata da Marco Ponti, con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Michele Placido e Maria Pia Calzone.

Chiara e Damiano sono due giovani di Polignano a Mare che stanno per sposarsi, ma non sanno che anche i loro genitori, Ninella, madre di Chiara, e don Mimì, padre di Damiano, stavano per farlo tanti anni prima: il loro sogno d’amore, però, non si realizzò a causa del fratello della donna, contrabbandiere poi arrestato. In due giorni, tra segreti svelati, amori mai dimenticati, parenti nordici e galeotti, Chiara e Damiano impareranno cos’è davvero l’amore…!