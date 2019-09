Mariamelania Fierro parteciperà alla finale del concorso nazionale “Miss la più bella del mondo” con il titolo “Miss la più Bella del Mondo Sicilia 2019”, in programma a Salsomaggiore Terme dal 5 al 7 settembre. Mariamelania, nata a Partinico 18 anni fa, ma orlandina d’adozione, si è qualificata vincendo la finale regionale, tenutasi a Capo d’Orlando lo scorso 29 agosto. Rappresenterà dunque la Sicilia alla finale nazionale. La finale vedrà la conduzione della coppia inedita Jacques Avella e Pamela MazzaLe coreografie saranno curate dal coreografo televisivo Valerio Rossetti.

La Finalissima del giorno 07 si svolgerà in piazza Berzieri difronte alle terme. La serata finale verrà ripresa dall’emittente nazionale CANALE ITALIA. Non è la prima volta che Mariamelania vola in finale ad un concorso di bellezza. A soli 15 anni aveva rappresentato la Sicilia a “Miss Ragazza Cinema Ok”, per poi bissare l’anno dopo a 16 anni con la finale di “Miss Mondo Italia”. Inoltre lo scorso luglio ha partecipato ad un reality tenutesi a Riccione che andrà presto in onda su Sky, denominato “SuperMiss”. La giovane, appena diplomatasi al Liceo delle Scienze Umane di Sant’Agata di Militello, se la vedrà a Salsomaggiore con altre 40 candidate di tutt’Italia, avendo comunque tutte le carte in regola per spiccare.

Mariamelania, dice di sè stessa: “ho sempre sfilato fin da piccolina da quando avevo 5 anni, ho partecipato prima alle selezioni provinciali e poi a quelle regionali vincendo il primo posto”.