Marina di Pizzo Calabro (VV): “In una notte di mezza estate”, per ricordare Diego Pugliese, l’imprenditore scomparso a Ricadi il 12 maggio 2015

Nella Marina di Pizzo Calabro a Vibo Valentia, questa sera alle ore 21 andrà in scena la quarta edizione della manifestazione “In una notte di mezza estate”, in onore dell’imprenditore Diego Pugliese, scomparso il 12 maggio 2015 a Ricadi per un male incurabile. L’omonima Fondazione si prefigge così, di mantenere sempre vivo il ricordo in chi l’ha conosciuto, potendo apprezzare sia le sue grandi qualità umane che imprenditoriali. La sua fu una vita spezzata troppo presto, ma il suo esempio continua a trasmettersi agli altri lasciando il segno e dando speranza a tutti.

Il sodalizio che organizza la serata odierna, tra le diverse finalità, ha quella di realizzare un Centro di accoglienza a Roma per accudire i familiari dei malati di tumore, al fine di creare una rete di volontari operante tra la Calabria ed il Lazio per il supporto ai trasferimenti collegati all’assistenza primaria.

Allo spettacolo di oggi, parteciperanno: “Nino Frassica e la band, Daniele Rommelli, Lauren Celentano, Gabriel Garko e Cristiano Malgioglio. La presentazione sarà a cura di Marco Renzi e Paola di Benedetto”.