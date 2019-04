Massimo Giletti, “Le dannate” in un libro la storia delle sorelle Napoli

Il caso Mezzojuso in un libro. Il 14 maggio 2019, e’ prevista l’uscita del libro di Massimo Giletti dal titolo… “Le dannate” nel quale il giornalista parla delle sorelle Napoli. E’ possibile, poter prenotare il volume gia’ on line su Amazon.

In relazione alla vicenda delle sorelle Napoli, recentemente il gip del Tribunale di Termini Imerese ha deciso il non luogo a procedere per la querela presentata dal sindaco del Paese dove abitano le tre donne contro il conduttore di Non e’ l’Arena, l’ex opinionista Klaus Davi e il direttore de La7 Andrea Salerno.

Da ben dodici anni, le sorelle Napoli, sarebbero vittime della mafia dei pascoli ed hanno sfidato quotidianamente i boss della campagna. Irene, Ina e Anna Napoli, le titolari di un’azienda agricola di Mezzojuso (al confine con Corleone) di novanta ettari non si sono mai piegate alle minacce.

Le tre, hanno denunciato: “ci ostacolano da quando è morto nostro padre e non riusciamo più a lavorare. Incursioni ad opera di ignoti. La più -classica-? Le mandrie di bovini -inselvatichiti- lanciate per distruggere grano e frumento”.