“Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” su Rai3, con… Domenico Arcuri, Matteo Salvini, Massimo Recalcati, Giampiero Massolo e Mario Sechi ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella

In attesa della distribuzione di massa dei vaccini, l’emergenza sanitaria ridefinisce la geopolitica e provoca scossoni in tutto l’occidente causando la crisi delle istituzioni americane e fibrillazioni nella maggioranza che sostiene il governo italiano.

Ne discutono, ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella nella puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda oggi, domenica 10 gennaio, a partire dalle 14,30 su Rai3, il Commissario straordinario all’emergenza Covid Domenico Arcuri, il segretario della Lega Matteo Salvini, lo psicanalista Massimo Recalcati, il presidente dell’Ispi Giampiero Massolo e il direttore dell’Agi Mario Sechi.