Miss Italia 80: questa sera su Rai1, alle ore 21.25, il mondo delle donne in primo piano

Oggi, venerdì 6 settembre alle 21.15 su Rai1 (HD 501), una serata tutta dedicata al variegato mondo delle donne quella che andrà in onda in diretta dal Palazzetto dello Sport di Jesolo. A condurre la festa per gli 80 anni del concorso di Miss Italia sarà Alessandro Greco e 80, una per ogni anno in cui la kermesse ha fotografato i cambiamenti della società italiana, saranno le ragazze in gara. Vengono da tutte le regioni italiane e sono state selezionate tra 200 concorrenti con un criterio che intende premiare non solo la bellezza, ma anche talento e carattere.

A dimostrarlo la scelta di ospiti che rappresenteranno una finestra sul mondo femminile di oggi. Esempi di coraggio e di impegno come l’esploratrice Chiara Montanari, l’archeologa Alessandra Benini, Vera Squatrito – madre di Giordana Di Stefano, vittima di femminicidio – e Alessandra Benini che, portatrice di una protesi alla gamba, si è classificata terza nella scorsa edizione del concorso. E ancora, donne di sport come Cecilia Salvai, difensore nella Nazionale azzurra di calcio, e l’allenatrice Milena Bertolini. E poi atlete dal medagliere impressionante, come la sciatrice Isolde Kostner, la schermitrice Margherita Granbassi, le nuotatrici Novella Calligaris e Simona Quadarella, la campionessa di salto in alto Sara Simeoni.

Tra i volti noti, oltre a Milly Carlucci ospite d’eccezione che interagirà con le concorrenti, saranno in “giuria” Eleonora Daniele, Elisa Isoardi, Caterina Balivo, Lorena Bianchetti e, madrina d’eccezione, Gina Lollobrigida che si classificò terza nel 1947 dopo Lucia Bosè e Gianna Maria Canale. Per la grande attrice il concorso è stato un trampolino di lancio per la realizzazione del proprio talento. Così come potranno testimoniare alcune celebri vincitrici del concorso in tempi più recenti: Federica Moro, Martina Colombari, Denny Mendez, Manila Nazzaro, Eleonora Pedron, Nadia Bengala, Gloria Zanin, Daniela Ferolla.

Ad accompagnare la serata ospiti musicali tra cui Peppino Di Capri, Fausto Leali, Benji e Fede. A coronare questa serata celebrativa degli 80 anni di Miss Italia ci saranno, inoltre, un’orchestra di 24 elementi, un corpo di ballo di soli ballerini, l’attore Sergio Assisi, l’affascinante bond girl Caterina Murino, i Maestri di ballo di “Ballando con le stelle” Samuel Peron e Samanta Togni. La diretta si concluderà con l’elezione di Miss Italia 2019, decretata con il televoto del pubblico da casa. La serata vedrà, inoltre, la partecipazione speciale di Tosca D’Aquino che regalerà al pubblico di Rai1 insoliti e divertenti momenti di spettacolo. Le scene sono di Marco Calzavara. La regia è di Francesco Ebner.