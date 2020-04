My Next Book, di Caterina Balivo su Instagram: “Non torneremo alla normalità perché la normalità era il problema”

My Next Book è un appuntamento sul profilo Instagram della conduttrice @caterinabalivo affiancata da Guido Maria Brera @idiavolifactory.

Durante la diretta Instagram uno scrittore racconta di un libro che ha scritto rivolgendosi a quanti ancora non l’hanno letto. Concepito nei giorni del lockdown, il format prevede di recuperare nel tempo dell’attesa le storie che ci siamo persi “prima”, quando credevamo che tutto fosse normale.

Ma come in un’arca di Noè di racconti, “il mio prossimo libro” è anche quello che porteremo con noi “dopo”, quando l’emergenza sarà finita eppure niente dovrà tornare com’era, perché ciò che chiamiamo normalità non è altro che l’origine dei nostri mali.

La settimana appena trascorsa ha visto ospiti delle dirette cinque diversi autori: “Gianrico Carofiglio, Fabio Genovesi, Massimo Bisotti, Elisa Maino e Gian Arturo Ferrari”.

Anche questa settimana, dal lunedì al venerdì alle 15:00, Caterina e Guido daranno appuntamento ai loro follower per ascoltare le storie di altri cinque scrittori: Francesco Piccolo, Sandro Veronesi, Marta Losito, Walter Veltroni e Simona Sparaco