Nel nuovo appuntamento con “Da Noi… A Ruota Libera”, che è iniziato in diretta domenica 8 novembre alle 17.20 su Rai1, Francesca Fialdini intervisterà Beppe Fiorello alla vigilia della prima puntata dell’attesa serie “Gli orologi del Diavolo”. Il grande attore sarà ospite in studio per mostrarsi in maniera inedita attraverso il racconto di pregi e difetti del suo carattere.

Inoltre, nel corso della puntata, interverrà il mitico Lino Banfi pronto come sempre a mettersi in gioco e a raccontarsi senza filtri.

Infine, la storia di una donna promotrice del progetto “Mare di tutti” che consente a chi ha una disabilità di poter vivere le vacanze e fare fisioterapia in una spiaggia meravigliosa del Salento.

Come sempre al centro del programma il dialogo con “persone comuni”, personaggi e artisti del nostro tempo accomunati tutti da una storia interessante da raccontare e dal desiderio di farlo senza filtri. Anche quest’anno riflettori accesi sull’attualità con particolare attenzione alle storie femminili, nelle loro varie declinazioni, donne che hanno saputo trovare la loro strada contro ogni avversità.

