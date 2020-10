Nel nuovo appuntamento con “Da Noi… A Ruota Libera”, in diretta domenica 4 ottobre alle 17.20 su Rai1, Francesca Fialdini ospiterà l’attore Alessio Boni pronto a mettersi in gioco e a raccontare come sia cambiata la sua vita dopo la paternità.

Inoltre, la presidentessa di Giuria di “Ballando con Le Stelle”, Carolyn Smith sarà in studio per raccontare in modo inedito la sua esperienza e scoprire insieme come il racconto della sua malattia abbia aiutato molte donne. E ancora, Giampaolo Morelli e Andrea Delogu, protagonisti della nuova commedia “Divorzio a Las Vegas”, per parlare di come sia fondamentale tornare al cinema in questo momento. Infine, una storia di accoglienza straordinaria: quella di un ragazzo che, dopo aver conosciuto per caso un coetaneo in fuga dall’Africa, decide di adottarlo insieme alla sua meravigliosa famiglia. Al centro di ogni puntata il dialogo con “persone comuni”, personaggi e artisti del nostro tempo accomunati tutti da storia interessante da raccontare e dal desiderio di farlo senza filtri.

Anche quest’anno riflettori accesi sull’attualità con particolare attenzione alle storie femminili, nelle loro varie declinazioni, donne che hanno saputo trovare la loro strada contro ogni avversità.