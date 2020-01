Nel nuovo appuntamento con “Da Noi…A Ruota Libera”, in onda domenica 12 gennaio, alle 17.35, su Rai1, Francesca Fialdini intervisterà Max Giusti, che con grande ironia racconterà i momenti più importanti della sua carriera e della sua vita. Inoltre, sarà ospite la talentuosa e molto amata attrice Isabella Ragonese.

Protagonista della puntata la storia di Carmelo e Mauro, alias Karma B, che per seguire fino in fondo la propria natura hanno deciso di esibirsi come Drag Queen, riempendo così i loro giorni di lustrini e paillettes.