Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Castell’Umberto (ME), in esecuzione di un ordine di carcerazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina, hanno arrestato il 55enne I.C.C. del luogo, poiché condannato in via definitiva per il reato di minaccia, commesso nell’anno 2010.

L’arrestato, ultimate le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione ove dovrà scontare la pena.