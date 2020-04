IL CRONISTA DI PORTA A PORTA, SARA' PRESENTE IN TRASMISSIONE PER FARE IL PUNTO SULLA SITUAZIONE DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS

Nella nuova puntata di “Da Noi… A Ruota Libera”, in onda domenica 5 aprile alle 17.35 su Rai1, Francesca Fialdini ospiterà in studio il giornalista, conduttore e scrittore Bruno Vespa per fare il punto sull’emergenza Covid-19, ma non solo.

Nel corso del programma saranno in collegamento il grande Renzo Arbore, la cantautrice Fiorella Mannoia, Neri Marcorè e Luca Barbarossa. E, ancora, la campionessa olimpica di pattinaggio Valentina Marchei e Edoardo Melloni, figlio della giornalista del Tg1 Tiziana Ferrario, che ha combattuto e vinto la sua battaglia contro il Coronavirus.