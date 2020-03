Nella nuova puntata di “Da Noi…A Ruota Libera”, in onda oggi domenica 15 marzo partita alle 17.35 su Rai1, spazio alla intervista di Francesca Fialdini a Marisa Laurito pronta a raccontarsi con la consueta ironia e senza filtri.

In collegamento l’attrice Cristiana Capotondi e Gianni Maddaloni, campione di Judo che a Scampia ha creato una palestra diventata un faro di legalità in un quartiere molto difficile. E ancora, la storia di Giulia Bartoccioni, donna di successo nel mondo della moda che per prima ha creato un’agenzia internazionale di modelle con disabilità.