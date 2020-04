Nella puntata di “Porta a Porta”, in onda giovedì 16 aprile alle 23.45 su Rai1, sarà ospite il viceministro all’Economia Laura Castelli (M5S), intervistata da Bruno Vespa con altri ospiti sulla cosiddetta Fase 2 dell’emergenza coronavirus, cioè sulla ripartenza necessaria per salvare il sistema economico nazionale. Si discuterà anche dagli attriti interni alla maggioranza e del premier Conte con l’opposizione sull’ipotesi di approvazione del MES “non condizionato” per le spese sanitarie da discutere al vertice europeo del prossimo 23 aprile.

