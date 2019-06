Nella puntata di Tutta Salute in onda oggi venerdì 14 giugno, alle 11.05 su Rai3, si parlerà di lombalgia o mal di schiena, come comunemente viene chiamata. Si tratta di una problematica che può essere causata da diversi fattori e manifestarsi con numerose sfaccettature. Spiegherà quando rivolgersi ad un medico, il professor Vincenzo Denaro, Ortopedico Primario Emerito del Campus Biomedico di Roma, che sarà ospite di Michele Mirabella e Pier Luigi Spada.

I formaggi sono alimenti altamente energetici, e il loro contenuto di grassi varia a seconda della lavorazione alla quale vengono sottoposti. Se ne discuterà con Mariangela Rondanelli, Endocrinologa presso l’Università di Pavia. La dermatite consiste in una reazione della pelle a fattori esterni legati all’ambiente o interni, generati dal nostro organismo. Spiegherà come prendersene cura, la professoressa Gabriella Fabbrocini, Direttore della Clinica Dermatologica dell’Università Federico II di Napoli.

E’ ormai tempo di vacanze, ma i cambiamenti repentini di temperatura, di alimentazione o anche solo di ambiente, possono mettere a dura prova il nostro corpo. Allora come fare per preservare la nostra salute anche in viaggio? Farà chiarezza il dottor Massimo Magi, Medico di Famiglia, che sarà ospite di Carlotta Mantovan.