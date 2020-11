Nell’undicesima puntata di ItaliaSì, in onda sabato 21 novembre alle 16.25 su Rai1, apertura come sempre dedicata a un bimbo appena venuto alla luce: a Milano è nato Giacomo

Nell’undicesima puntata di ItaliaSì (il programma condotto da Marco Liorni), in onda sabato 21 novembre alle 16.25 su Rai1, apertura come sempre dedicata a un bimbo appena venuto alla luce: a Milano è nato Giacomo.

A Trecenta, vicino a Rovigo in Veneto, dopo la perdita di “Don Camillo” sale sul podio “Peppone” per chiedere al vescovo di mandare al più presto un altro parroco. Arianna racconta cosa si prova a essere madre di una bimba a 18 anni.

Sul podio, poi, due storie simili di donne sole che avevano creduto di aver trovato un amico o forse un compagno. Giuseppe è un pensionato escursionista che ha fatto una scoperta eccezionale e sale sul podio di ItaliaSì! perché questa scoperta venga certificata. Luca Lombardo è un trasformista che porta momenti di spettacolo che ha condiviso anche con una star del mondo Disney.

Si affronteranno anche tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi del pubblico portando in alcuni casi a duri confronti. In questa puntata Maria Grazia Cucinotta in un monologo contro la violenza sulle donne.

Si parlerà anche di covid dando buone notizie: in collegamento da Arezzo Caterina Varvello per una iniziativa che aiuterà a monitorare i malati direttamente da casa e a far dimenticare loro un po’ solitudine e paura, evitando di intasare i Pronto Soccorso.

Non mancheranno i protagonisti di Ballando con le Stelle che si stanno preparando all’ultima puntata della stagione 2020. Sul podio a ripercorrere le varie tappe del programma Simone di Pasquale. Da casa il pubblico può partecipare mandando sms o whatsapp al numero 333.6196865, inviando una email a italiasi@rai.it o lasciando un messaggio allo 06.36869161.