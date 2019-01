Non è l’Arena, di oggi 13 gennaio

IL PROGRAMMA DI MASSIMO GILETTI, IN ONDA IN PRIMA SERATA SU LA7

Domenica in prima serata e oltre, l’appuntamento su La7 è con Non è l’Arrena, il programma condotto da Massimo Giletti giunto al 15° appuntamento della stagione ed al secondo consecutivo dopo la pausa natalizia.

Il conduttore, ha anticipato con un tweet sull’omonimo social network, ma anche ad RTL 102.500 di cosa si occuperà nel corso della puntata, ovvero della inopinata esclusione dal Festival di Sanremo del brano anti-pedofilia “Caramelle” di Pierdavide Carone e dei Dear Jack, gli artisti verranno ospitati in studio da Giletti per discutere dell’ostracismo subito, che ha impedito la loro esibizione sul palco del teatro Ariston, e per presentare al grande pubblico televisivo la canzone contesa.

Questo è il testo del componimento: “Dammi la mano bambina e vieni nel bosco, No che non sono un estraneo, io ti conosco, Vengo dal tuo stesso posto, Nel mio silenzio il ricordo di cose più belle, Il colore delle stelle, mentre prendi la mia pelle, Ti prego, fa’ in fretta ciò che devi fare, Ti prego, fallo in fretta senza farmi male, Ti giuro, non avrò niente da raccontare, Però fa’ in fretta così torno a respirare”.

E fra gli ospiti di Non è l’Arena che discuteranno del dramma della pedofilia, ci sarà anche l’attore, produttore ed ex deputato Luca Barbareschi, che ha denunciato di essere stato vittima da bambino di preti pedofili dall’età di 9 fino ai 12 anni. Non verrà trascurata l’attualità, affrontando la notizia relativa all’arresto delle scorse ore del terrorista Cesare Battisti, rintracciato in Bolivia.