Non è l’Arena, di oggi domenica 12 maggio

Massimo Giletti con la sua trasmissione Non è l’Arena si trasferisce questa sera in Sicilia, a Mezzojuso la località della Provincia di Palermo per una puntata speciale in segno di solidarietà verso le Sorelle Napoli in diretta dalla piazza cittadina. Nel corso del collegamento, si farà il punto della situazione continuando a far luce sul caso delle tre donne che per ben dodici anni avrebbero subito minacce da parte di affiliati alla mafia dei pascoli.

Le presunte vittime, hanno attuato una vera e propria sfida quotidiana con i boss della campagna. Ormai è nota la storia di Irene, Ina e Anna Napoli, proprietarie di un’Azienda agricola del palermitano al confine con Corleone.

Le congiunte, hanno riferito: “ci ostacolano da quando è morto nostro padre e non riusciamo più a lavorare”. Sono rimaste vittime di danneggiamenti all’interno della loro tenuta, intrusioni da parte di ignoti. Il più classico dei disturbi, è stata l’invasione di una mandria di bovini inselvatichiti, lanciati nell’appezzamento per distruggere le coltivazioni di grano e frumento.

Martedì 14 maggio 2019, ricordiamo che uscirà il libro “Le dannate”, la prima opera di Massimo Giletti che verte proprio sul caso di Mezzojuso. Si può già prenotare la copia on line tramite Feltrinelli ed Amazon. Appuntamento da non perdere dunque, questa sera con il popolare programma di Giletti.