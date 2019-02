Nuoto Cus Unime: ottimi risultati, ai Campionati Regionali

Spedizione più che positiva per il Cus Unime che torna da Paternò, dove si sono svolti nello scorso weekend i Campionati Regionali indoor di Categoria Ragazzi, con risultati importanti e delle ottime prestazioni personali che valgono l’undicesima posizione in graduatoria finale sulle 30 società partecipanti. 18 gli atleti ai nastri di partenza, per la maggior parte al primo anno per la categoria e tra i quali figura anche l’esordiente A Giorgia Iaria, ammessa alla partecipazione del campionato Ragazzi perché capace di conseguire i tempi di accesso per la categoria e che chiude con un sorprendente quarto posto nei 100 stile libero (ad 1 solo secondo dal podio).

Tanto prestigiose quanto inaspettate le due medaglie di bronzo nei 200 rana Mattia Picciotto e Fabiana Donato, entrambi al primo anno nella Categoria Ragazzi. Il primo, partito con il sesto tempo di qualifica, sfoderando una prestazione super è riuscito a chiudere con il terzo miglior tempo. Bellissima prova anche di Fabiana che, partita con l’ottavo crono, ha chiuso al terzo posto a pari merito con l’atleta del CUS Palermo Federica Gargano. Sempre nei 200 rana ottime prestazioni che per Alessandra Soliera (settima), Sofia Perdichizzi e Gloria Mazzù (ottave), tutte al primo anno nella categoria. Nono posto per Martina Zaccone nei 50 stile libero, anche lei al “Ragazzi” primo anno. Riscontri positivi anche per Aurora Giaconia, entrata a punti sia nei 200 farfalla (sesta) che nei 100 farfalla (tredicesima); ottimo settimo posto (su 24 atlete in gara) anche negli 800 stile libero.

Grande soddisfazione da parte di tutto lo staff cussino al termine della spedizione, durante la quale si sono messi in mostra con dei miglioramenti personali eccellenti e con tanti piazzamenti importanti tutti gli atleti impegnati in gara. Ancora più soddisfacente il fatto che l’80% dei nuotatori gialloblu fosse costituito da atleti al primo anno nella categoria Ragazzi, un dato che fa ben sperare in vista del prossimo futuro.

Questi gli atleti del Cus Unime che hanno partecipato ai Campionati di Paternò: “Gabriele Pergolizzi, Giulio Vinci, Mattia Picciotto, Antonio Bavastrelli, Gabriele Ragazzo, Antonino Sofia, Samuele Andaloro, Benedetta Bellantone, Chiara La Cava, Fabiana Donato, Aurora Giaconia, Alessandra Soliera, Giorgia Iaria, Anna D’Amico, Sofia Perdichizzi, Gloria Mazzù, Martina Zaccone e Sarà Impalà Polito”.

Adesso il prossimo appuntamento in programma è il Campionato Assoluti previsto per il prossimo fine settimana.