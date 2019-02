Nuova puntata, di Chi l’ha visto?, su Rai3 con Federica Sciarelli

Nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, in onda oggi mercoledì 27 febbraio fino alle 23.55 su Rai3. Esce di casa per calmarsi dopo un diverbio. E’ il 1 febbraio. Gli amici lo vedono in giro e al bar ma poi di Collinzio D’Orazio, 51enne di San Benedetto dei Marsi (L’Aquila), si perdono le tracce.

Il 23 febbraio il suo corpo viene ritrovato nel fiume. Sarà l’autopsia a dare le risposte sulle cause della morte, per capire che cosa gli è successo prima di finire in acqua. Intanto, c’è un fascicolo aperto per omicidio.

Tra i casi trattati, la morte di Maria Chindamo, avvenuta a Laureana di Borrello nel 2016, ed un ricordo della donna affidato alla figlia Federica Punturiero.

Per assistere alla puntata in diretta, dallo studio 2 di via Teulada, prenotarsi scrivendo a 8262@rai.it

Per inviare contributi: Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/ Twitter @chilhavistorai3 Sito: www.chilhavisto.rai.it – Email: 8262@rai.it – WhatsApp: 345 313 1987.