Nuove sfide, nella odierna puntata di Non è l’Arena, in onda su La7 con Massimo Giletti. Sull’emittente di Urbano Cairo, il pubblico sarà in compagnia del conduttore e di coloro che interverranno in trasmissione, fino alle ore 24.00 circa.

Nella puntata di Non è l’Arena di oggi con Massimo Giletti saranno ospiti: “Maria Elena Boschi per la pagina politica; Myrta Merlino, Maurizio Paniz e Antonio Razzi per il capitolo sul #taglioaivitalizi; Serena Sileoni, Vittorio Sgarbi e Peter Gomez sull’#evasionefiscale; Francesco Piccinini, Riccardo Bocca e Selvaggia Lucarelli per il focus su #camorra e #showbiz; Candida Morvillo, Michelle Ferrari e Vittorio Feltri per l’inchiesta sulla #prostituzioneminorile. #Nonelarena – #Giletti – #nuovesfide – #inchieste – #talk – #approfondimento – #la7”.