Nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto?”, il programma condotto da Federica Sciarelli, in onda mercoledì 30 settembre, alle 21.20, su Rai3, proprio nel giorno dell’ultimo atto del processo di appello bis per l’omicidio di Marco Vannini. La scorsa settimana il procuratore generale aveva chiesto 14 anni per omicidio volontario per Antonio Ciontoli, la moglie Maria Pizzillo e i figli Federico e Martina.

Inoltre, si parlerà di Roberta Ragusa e del matrimonio tra il marito e la ex babysitter. Non mancherà lo spazio per gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.