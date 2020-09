Nuovo appuntamento oggi 20 settembre 2020…, su Rai1 con “Domenica in”, il programma che è iniziato alle 14.00

Tanti ospiti in studio e in collegamento per la seconda puntata di “Domenica In”, in onda oggi domenica 20 settembre a partire dalle 14.00 su Rai 1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier…, fino alle 17.20.

Pierfrancesco Favino, vincitore della ‘Coppa Volpi’ al Festival del Cinema di Venezia per la migliore interpretazione maschile, interverrà per presentare il film “Padrenostro”, firmato da Claudio Noce, nel quale è protagonista oltre che co-produttore. Matt Dillon, attore internazionale, protagonista di film di grande successo come “Rusty il selvaggio” e “Tutti pazzi per Mary”, invece si racconterà a Mara Venier tra carriera e vita privata.

Ci sarà spazio per un ampio talk dedicato alla prima puntata di “Ballando con le stelle”, commentato in studio da Alberto Matano, Guillermo Mariotto, Giampiero Mughini e Barbara De Rossi, mentre Milly Carlucci sarà in collegamento così come i ballerini Alessandea Mussolini e Mikael Fonts.

Gigi D’Alessio interverrà in diversi momenti del programma insieme ai 10 rapper protagonisti del suo ultimo album già in vetta alle classifiche di vendita e proporrà alcuni brani tra cui il singolo “Buongiorno”.

Poi Enrico Brignano si collegherà dal suo studio, dove sta registrando lo show “Un’ora sola vi vorrei” che andrà in onda su Rai2, in prima serata, da martedì 22 settembre, e Roby Facchinetti, canterà al pianoforte alcuni dei suoi successi, oltre a presentare il suo romanzo “Katy per sempre”, che fa parte di un cofanetto con un album di canzoni inedite.La regia è di Flavia Unfer.