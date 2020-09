Oggi 10 settembre 2020…, ad Agorà ci sarà spazio per la riapertura delle scuole, la corsa al vaccino e l’omicidio di Willy

La riapertura delle scuole, il vaccino anti Covid-19 e l’omicidio di Willy Monteiro Duarte saranno i temi della puntata di Agorà in onda giovedì 10 settembre dalle 8 su Rai3. Tutti gli aggiornamenti in diretta, con gli esperti e collegamenti in Italia e all’estero.

Ospiti di Luisella Costamagna Matteo Salvini, segretario della Lega e Pierluigi Bersani, presidente di Articolo 1 – Leu. Con loro: Claudia Fusani, Tiscali.it; Augusto Minzolini, Il Giornale; Marco Revelli, politologo; Elisabetta Gardini, Fratelli d’Italia; Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera; Antonella Viola, immunologa Università Di Padova; Alessandro Cattaneo, Forza Italia e Ignazio Corrao, Movimento 5 Stelle.