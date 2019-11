Oggi, domenica 3 novembre alle 17.35 su Rai1, a “Da Noi…A Ruota Libera” Francesca Fialdini intervisterà Geppi Cucciari che, con l’ironia che la contraddistingue, parlerà di sé, della sua vita e della sua carriera. Protagonisti del programma saranno anche i racconti di “persone comuni” che hanno seguito fino in fondo la propria natura superando le prove che la vita ha messo loro di fronte come l’emozionante storia d’amore di Silvia e Vitalik, destinati a stare insieme fin dal primo giorno in cui si sono incontrati.

Inoltre sarà in studio Veronica Benini, la strategist più irriverente del web che è riuscita a fare diventare una sua passione un lavoro vero e proprio. Come sempre, Francesca Fialdini – dal centro di produzione Rai di Torino – ascolterà i suoi ospiti con la sua empatia, senza giudicare, emozionandosi e riflettendo insieme ai telespettatori.