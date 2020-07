Oggi dopo le 16.50 su Rai1, Domenico Marocchi si e’ collegato da Amantea (CS) [Video]

IL GIORNALISTA, HA FATTO IL SUO RESOCONTO, IN MERITO ALLA SITUAZIONE RELATIVA AI MIGRANTI SBARCATI QUALCHE GIORNO FA A ROCCELLA JONICA E TRASFERITI NELLA CITTADINA IN PROVINCIA DI COSENZA, PER CONTO DE LA VITA IN DIRETTA ESTATE IL PROGRAMMA CONDOTTO DA MARCELLO MASI E ANDREA DELOGU