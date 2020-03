Oggi giovedì 26 marzo, in prima serata su Retequattro, al centro del nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio sarà con l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera e il governatore del Veneto Luca Zaia – rappresentanti delle due, tra le regioni più colpite in Italia – analizza le ultime misure messe in atto dal Governo per frenare i contagi da Coronavirus: multe da 400 a 3.000 euro per chi infrange le regole e carcere fino a cinque anni per chi viola la quarantena.

Nel corso della serata, ampio spazio anche alle misure economiche varate con il decreto “Cura Italia”, volte ad alleggerire i cittadini e, con il professore Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, si cercherà di rispondere alle domande più frequenti degli italiani su contagio e sintomi.