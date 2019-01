Oggi, in prima serata su Rai1: Ora o mai più

Oggi, sabato 19 gennaio torna in prima serata su Rai1 “Ora o mai più”, lo show musicale condotto da Amadeus e divenuto “cult” già alla sua prima apparizione sul piccolo schermo, tanto da mettere d’accordo pubblico e critica in un consenso unanime.

Gli otto concorrenti in gara scaldano la voce, pronti ai nastri di partenza per sfidarsi all’ultima nota in questa seconda edizione che offre ancora una volta l’opportunità di tornare alla ribalta a cantanti molto noti in passato e finiti, per i motivi più disparati, all’ombra dei riflettori. A guidare gli artisti in gara, in un percorso di rinascita e rinnovamento, saranno otto Maestri, vere e proprie icone della musica leggera, che potranno insegnare, consigliare e – perché no? – anche criticare.

Dopo le emozioni sul palco e gli animati “botta e risposta” della prima edizione, anche in questa stagione il team dei coach promette scintille: oltre alle conferme, Marcella Bella, Orietta Berti, Red Canzian e Fausto Leali, arrivano le new entry Toto Cutugno, Donatella Rettore, I Ricchi e Poveri e Ornella Vanoni.

A gareggiare per risalire ai vertici dello showbiz musicale saranno, invece, Barbara Cola, Davide De Marinis, Annalisa Minetti, Jessica Morlacchi dei Gazosa, Michele Pecora, Silvia Salemi, Paolo Vallesi e Donatella Milani, che nella precedente edizione aveva dovuto rinunciare a causa di gravi motivi familiari.

Il format resta pressoché invariato: ciascun concorrente duetterà con il proprio Maestro nel corso della trasmissione, ma non prima di essersi esibito sulle note del brano che lo ha reso famoso. Nella prima puntata sarà possibile riascoltare pezzi indimenticabili quali In Amore, Troppo Bella, Senza te o con te, www.mipiacitu, Era Lei, A casa di Luca, La forza della vita, Volevo Dirti.

“Ora o mai più”, tuttavia, è pur sempre una gara, e soltanto uno dei concorrenti trionferà al termine delle sei serate in diretta dagli studi Mecenate di Milano. Il vincitore avrà l’opportunità di pubblicare, e veder distribuito nelle edicole, un CD che comprenderà un inedito, vecchi successi e alcune cover proposte nel corso del programma. Quest’anno la competizione coinvolgerà anche il pubblico da casa: oltre ai Maestri, che giudicheranno e voteranno le singole esibizioni, i cantanti in gara dovranno vedersela anche con il Televoto (894.222 da fisso e 475.475. da mobile).

Novità di questa seconda edizione, infatti, è la possibilità per i telespettatori di votare l’artista preferito, per cercare di portarlo in vetta alla classifica finale.

“Ora o mai più”, prodotto da Rai1 in collaborazione con Ballandi Multimedia, è un programma di Emanuele Giovannini, Pasquale Romano, Ivana Sabatini, Leopoldo Siano e Marco Pantaleo. Consulenza artistica di Carlo Conti. Regia di Stefano Vicario. Dirige l’orchestra il Maestro Leonardo De Amicis.