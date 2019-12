A DIRLO IN UN POST PUBBLICATO SU FACEBOOK, E' ROBERTA SPINELLI, LA GIORNALISTA ED INVIATA DEL PROGRAMMA STORIE ITALIANE DI RAI1, CONDOTTO DA ELEONORA DANIELE, IN ONDA DAL LUNEDI' AL VENERDI DALLE ORE 10 ALLE 12

“Oggi in studio per parlare di #prostituzioneminorile nella zona orientale di #Napoli”. A dirlo in un post pubblicato su Facebook, è Roberta Spinelli, giornalista ed inviata di Storie Italiane, il programma in onda su Rai1 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 12, condotto da Eleonora Daniele.

Prosegue, la Spinelli: “una vasta area dove regna Degrado e abbandono. siamo alle spalle del centro direzionale. Questa superficie molto estesa è ormai diventata una discarica a cielo aperto e nascondiglio facile per #pedofili in cerca di minori a cui dare pochi euro in cambio di rapporti frettolosi. #stopviolenzaminorile #infanzianegata #aiutiamoibambini”.