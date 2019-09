Oggi, mercoledì 25 settembre fino alle ore 24.00 Rai3 trasmette un nuovo appuntamento con il programma “Chi l’ha visto?”. Federica Sciarelli torna sul caso Vannini. Spunta un misterioso fascicolo su Antonio Ciontoli, che sarebbe stato custodito nella caserma dei carabinieri di Ladispoli, in cui si ipotizza un reato nei confronti di una prostituta. Esiste davvero questo fascicolo? Chi ne era a conoscenza? Perché viene tirato fuori solo adesso?

Dopo la battaglia di “Chi l’ha visto?” che per primo aveva mostrato, attraverso le videocamere di sorveglianza, come era stata prelevata e portata via dalla sua famiglia, da assistenti sociali e poliziotti presentatisi come operatori dell’Enpa (Ente protezione animali), torna a casa la bambina Maria (nome di fantasia). La gioia della piccola che abbraccia anche la commossa inviata di “Chi l’ha visto?”. I genitori raccontano come hanno vinto la loro battaglia.