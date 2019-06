Oggi, mercoledì 5 giugno alle 21.20 su Rai3 nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto?”. Continua l’inchiesta sulle “truffe romantiche”. Dopo la puntata scorsa in cui Federica Sciarelli ha mostrato le foto usate per catturare le vittime, molte donne hanno telefonato a “Chi l’ha visto?” riconoscendo quelle fotografie. Nel corso della puntata, inoltre, tutte le novità sul giallo della morte di Mario Biondo, il bel cameraman palermitano che aveva sposato una diva della tv spagnola.

