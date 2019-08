Oggi, sabato 31 agosto, alle 22.30 circa, Rai1 ripropone la commedia musicale “Nel sole”

Sabato 31 agosto, alle 22.30 circa, Rai1 ripropone la commedia musicale “Nel sole”, regia di Aldo Grimaldi, con Al Bano, Romina Power, Linda Christian, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia. Carlo Carrera, un semplice e povero ragazzo che lavora per pagarsi gli studi, è innamorato di Lorena Vivaldi, sua compagna di classe, troppo ricca per lui. Dovrà cercare aiuto per conquistarla, al maggiordomo e all’autista di una ricca signora.

Un compagno di Carlo, Giorgio, scopre che fa il cameriere e lo racconta agli amici. Per verificare la notizia, lo costringono ad organizzare una festa nella villa dove vive. Custodi della villa durante le assenze della ricca donna, il maggiordomo e l’autista “prestano” la casa a Carlo…!